【人民幣追渣沽】6厘回報 人民幣揸得過嗎？（第二版）

2022 年 1 月中國官方外滙儲備 32216.3 億美元，環比減少約 285.4 億美元，維持 3.2萬億上方穩定水平，中國國際收支基本平衡，數據環比下行主要受估值因素影響，實際上若剔除估值因素影響，外儲環比仍表現為正增長。

1 月美元指數先跌後升，人民幣兌美元滙率 曾於1 月 26 日升至 6.32，創 2018 年 5 月份以來新高，期後受聯儲超預期鷹派及美元快速拉升影響有所走貶。內地業界預計短期美元指數繼續高位震盪，而中美利差近期快速回落已經進入 80至90BP 合意區間，對於持有人民幣資產或以人民幣收息的朋友，倘人民幣按今年持續強勢，連息及價回報有望達6厘水平。

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該行指出，盡管美國聯儲局表達收緊政策的態度，但市場上美元流動性仍顯得頗為充裕，隔夜逆回購的規模創新高。反之，中國實行降準和「降息」等貨幣寬鬆政策，但資金面變化平穩，這顯示貨幣寬鬆程度有限，令人民幣滙率能夠逆美元指數而動。

由2021年第4季起，人民幣兑美元和美元指數出現罕見的背離，美元走強，人民幣兑美元滙率進一步升值。不過，中泰證券認為今年人民幣對美元匯率走勢有可能向美元指數靠攏，人民幣貶值壓力來自以下兩方面。

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