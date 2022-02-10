【高價強拍】太古50億強拍鰂魚涌舊工廈 布建商業王國

疫情下商業市道疲弱，不過發展商要鞏固自己的商業王國仍然積極收購舊樓作重建。當中太古地產收購多年的鰂魚涌仁孚工業大廈，剛獲土地審裁處批出強拍令，底價逾50.5億元，有望成為歷來最貴的舊樓強拍項目。

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根據資料顯示，該工廈佔地近2.5萬平方呎，若果獨立以地積比率15倍重建作商廈，可建樓面37.27萬平方呎，即每呎樓面地價超過1.3萬元，連同建築成本等，估計建成後若果出售呎價要超過2萬元，長綫收租以回報率3厘計算，呎租亦要50元以上水平。

以目前商業市道、未來幾年商業樓面大量供應來說，算是偏高的地價。不過，對於太古而言，項目將會有特殊的戰略意義，一是項目位於太古港島東的商業王國範圍內，連同華廈工業大廈一同重建將可帶來70多萬平方呎樓面，將太古在區內持有商業樓面增加至逾340萬平方呎，並取代原有的舊工廈，令到區內商業氣氛更加成熟。

其次，在地理位置上，仁孚工業大廈位於英皇道，而華廈工業大廈為太古城道，相當於太古坊商業區的門戶，在重建後將有助發展商將更多人流由英皇道引導至太古坊商業區一帶。

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