太古50億高價強拍鰂魚涌舊工廈 佈局建商業王國 名家專區 11:00 2022/02/10 分享： 疫情下商業市道疲弱，不過發展商要鞏固自己的商業王國仍然積極收購舊樓作重建。當中太古地產收購多年的鰂魚涌仁孚工業大廈，剛獲土地審裁處批出強拍令，底價逾50.5億元，有望成為歷來最貴的舊樓強拍項目。 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 欄名 : 樓市分析 相關文章 土地供應 口水戰持續 2021/07/13 土地供應 口水戰持續 加快土地供應才是王道 2021/09/22 加快土地供應才是王道 你可能感興趣 土地供應 口水戰持續 01:00 2021/07/13 土地供應 口水戰持續 加快土地供應才是王道 17:00 2021/09/22 加快土地供應才是王道 最新專欄文章 勞力士出口減少 又關舖租咩事？ 2022/02/09 勞力士出口減少 又關舖租咩事？ 疫情升溫舖位市場再受考驗 2022/02/08 疫情升溫舖位市場再受考驗 樓齡新租金平 東九甲廈成租務焦點 2022/01/27 樓齡新租金平 東九甲廈成租務焦點 專家樓論 - 中港通關 中區甲廈率先受惠 2022/01/26 中港通關 中區甲廈率先受惠 業主有價講 短期二手樓價偏軟 2022/01/21 業主有價講 短期二手樓價偏軟 土地審裁處 商廈 強拍 北角 太古城 發展商