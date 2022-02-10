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太古50億高價強拍鰂魚涌舊工廈 佈局建商業王國

名家專區 11:00 2022/02/10

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疫情下商業市道疲弱，不過發展商要鞏固自己的商業王國仍然積極收購舊樓作重建。當中太古地產收購多年的鰂魚涌仁孚工業大廈，剛獲土地審裁處批出強拍令，底價逾50.5億元，有望成為歷來最貴的舊樓強拍項目。

...

欄名 : 樓市分析

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