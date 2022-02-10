中移動再爆上 A股漲停拉動 名家專區 2022/02/10 分享： 阿里巴巴（09988）、騰訊（00700）為首藍籌科技股ATMXJ齊反彈，引領恒指昨急彈500點。傳統藍籌股亦普遍造好，重磅股中以中移動（00941）在A股漲停帶動下，一度急升近4%最觸目，短綫破頂在 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 劉德斌 欄名 : 透視中港美 最新專欄文章 透視中港美 - 加息預期熾熱 重檢投資部署 2022/02/09 加息預期熾熱 重檢投資部署 透視中港美 - 大股東恐減持 阿里短綫添壓 2022/02/08 大股東恐減持 阿里短綫添壓 透視中港美 - 美股反彈 未敢樂觀 2022/01/31 美股反彈 未敢樂觀 透視中港美 - 息魔襲中概 資金續流入 2022/01/29 息魔襲中概 資金續流入 透視中港美 - 從拜登失態 看加息升温 2022/01/28 從拜登失態 看加息升温 港股 阿里巴巴 藍籌股 電訊商 騰訊控股（00700） 中國石油股份（00857） 中國移動（00941） 阿里巴巴－SW（09988） 人民幣 證監會