中移動再爆上 A股漲停拉動

阿里巴巴（09988）、騰訊（00700）為首藍籌科技股ATMXJ齊反彈，引領恒指昨急彈500點。傳統藍籌股亦普遍造好，重磅股中以中移動（00941）在A股漲停帶動下，一度急升近4%最觸目，短綫破頂在

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