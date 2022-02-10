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中移動再爆上 A股漲停拉動

名家專區 2022/02/10

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阿里巴巴（09988）、騰訊（00700）為首藍籌科技股ATMXJ齊反彈，引領恒指昨急彈500點。傳統藍籌股亦普遍造好，重磅股中以中移動（00941）在A股漲停帶動下，一度急升近4%最觸目，短綫破頂在

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撰文 : 劉德斌

欄名 : 透視中港美

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