蒙牛增長樂觀 政府提倡喝奶

上證綜合指數虎年三連升，國企指數昨日亦重上8700點，「立春」轉勢應該未完，但「疫‧戰‧息」始終會困擾大市，大市震盪下除了向高息股埋手外，也可考慮高增長股份，蒙牛乳業（02319）未來盈利每年複合增長

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