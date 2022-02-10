蒙牛增長樂觀 政府提倡喝奶 名家專區 2022/02/10 分享： 上證綜合指數虎年三連升，國企指數昨日亦重上8700點，「立春」轉勢應該未完，但「疫‧戰‧息」始終會困擾大市，大市震盪下除了向高息股埋手外，也可考慮高增長股份，蒙牛乳業（02319）未來盈利每年複合增長 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 余少文 欄名 : 中字股實力談 最新專欄文章 中字股實力談 - 【二萬五倒數】港股問鼎環球股市 要望實成交 （第四版） 2022/02/09 【二萬五倒數】港股問鼎環球股市 要望實成交 （第四版） 中字股實力談 - 神華可以買 預期10厘息 2022/02/09 神華可以買 預期10厘息 中字股實力談 - 【中美角力】港股前有疫情 後有狼虎 立春裂口宜守穩（第四版） 2022/02/08 【中美角力】港股前有疫情 後有狼虎 立春裂口宜守穩（第四版） 中字股實力談 - 同程趁低買 旅遊旺季到 2022/02/08 同程趁低買 旅遊旺季到 中字股實力談 - 【大國博弈】A股開紅沖喜 中俄美角力困港股（第四版） 2022/02/07 【大國博弈】A股開紅沖喜 中俄美角力困港股（第四版） 恒生中國企業指數 上海證券交易所綜合股價指數 每股盈利 每股資產淨值 奶粉 蒙牛乳業（02319） 海爾智家（06690） 妙可藍多（滬：600882） 人民幣