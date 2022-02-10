【虎年精選】電動車耀目  買定黑馬股（附股票推介）（第二版）

電動車市場具有巨大的增長潛力。今天的研究報告中，東吳證券預計2022年全球電動車銷量有望突破1,000萬輛大關，按年大增60%以上，並推薦了一些股票。

◆電動化趨勢明確

2022年全球電動車新車型大年，電動化趨勢加速。2022年國內電動化智能化趨勢明確，新車型大量推出，補全10萬至20萬元價格帶，隨着DM-i、ModelY放量，新勢力新車型交付，自主車企再上台階，東吳證券2022年銷量預期600萬輛（含出口），按年增70%以上。歐洲2022年碳排放考核進一步趨嚴，補貼政策基本維持略超預期，隨着純電動化平台車型密集推出，東吳證券預計銷量270萬輛，按年增長32%左右。美國電動車政策加碼趨勢明確，2022年為美國皮卡車型電動化元年，特斯拉Cybertruck、福特F-150及美國造車新勢力等眾多新車型推出，東吳證券預計2022年美國銷量有望達到130萬輛，按年翻番。

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