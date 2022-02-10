【虎虎生威】電動車亮眼 揀定必勝股（附股票推介） 研究報告 08:00 2022/02/10 分享： 電動車市場具有巨大的增長潛力。今天的研究報告中，東吳證券預計2022年全球電動車銷量有望突破1,000萬輛大關，按年大增60%以上，並推薦了一些股票。 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 欄名 : 券商有路捉 最新專欄文章 【高息股】6隻藍籌盈喜有3隻高息 息率最高11厘 今日 【高息股】6隻藍籌盈喜有3隻高息 息率最高11厘 【滙豐點將】恒指睇兩萬八 虎年八將生威（第三版） 2022/02/09 【滙豐點將】恒指睇兩萬八 虎年八將生威（第三版） 【盤點券商掘金股】3大券商掘「金」股檢閱 （不斷更新） 2022/02/09 【盤點券商掘金股】3大券商掘「金」股檢閱 （不斷更新） 【特高息股份】20厘息懸念？8股有機派特別息 2022/02/09 【特高息股份】20厘息懸念？8股有機派特別息 【冬奧機遇】冬奧受惠股一文看清（不斷更新） 2022/02/09 【冬奧機遇】冬奧受惠股一文看清（不斷更新） 疫情 全球化 贛鋒鋰業（01772） 採購 美國 歐洲 大行報告 電動車 股票 補貼