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【虎虎生威】電動車亮眼  揀定必勝股（附股票推介）

研究報告 08:00 2022/02/10

分享：

電動車市場具有巨大的增長潛力。今天的研究報告中，東吳證券預計2022年全球電動車銷量有望突破1,000萬輛大關，按年大增60%以上，並推薦了一些股票。

...

欄名 : 券商有路捉

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