【虎虎生威】電動車亮眼 揀定必勝股（附股票推介）（第二版） 研究報告 13:51 2022/02/10 分享： 電動車市場具有巨大的增長潛力。今天的研究報告中，東吳證券預計2022年全球電動車銷量有望突破1,000萬輛大關，按年大增60%以上，並推薦了一些股票。 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 欄名 : 券商有路捉 最新專欄文章 【高息盈喜股】6隻盈喜藍籌3隻高息 最高11厘息 今日 【高息盈喜股】6隻盈喜藍籌3隻高息 最高11厘息 【盤點券商掘金股】3大券商掘「金」股檢閱 （不斷更新） 今日 【盤點券商掘金股】3大券商掘「金」股檢閱 （不斷更新） 【重磅高息系列】三缺局面推升油價 中石油勁賺兼高息 今日 【重磅高息系列】三缺局面推升油價 中石油勁賺兼高息 【人民幣追渣沽】6厘回報 人民幣揸得過嗎？（第二版） 今日 【人民幣追渣沽】6厘回報 人民幣揸得過嗎？（第二版） 【滙豐點將】恒指睇兩萬八 虎年八將生威（第四版新增個股推介） 今日 【滙豐點將】恒指睇兩萬八 虎年八將生威（第四版新增個股推介） 疫情 全球化 贛鋒鋰業（01772） 採購 美國 歐洲 大行報告 電動車 股票 補貼