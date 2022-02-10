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新消費熱轉冷 資本監管緩行

名家專區 2022/02/10

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虎年開年，經濟尚未脫離下滑趨勢，春節消費也不及預期顯露疲態，尤其是去年資本市場熱捧的新消費行業也開始吹冷風，虧損裁員的消息不斷。

「初代網紅」品牌 陸續關店止損

這兩天內地兩大茶飲品牌巨頭日子都不太好過，

...

撰文 : 潘攀

欄名 : 國情知聞

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