新消費熱轉冷 資本監管緩行 名家專區 2022/02/10 分享： 虎年開年，經濟尚未脫離下滑趨勢，春節消費也不及預期顯露疲態，尤其是去年資本市場熱捧的新消費行業也開始吹冷風，虧損裁員的消息不斷。 「初代網紅」品牌 陸續關店止損 這兩天內地兩大茶飲品牌巨頭日子都不太好過， ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 潘攀 欄名 : 國情知聞 最新專欄文章 國情知聞 - 內地樓市 虎年動向 2022/02/09 內地樓市 虎年動向 國情知聞 - 「新基建」熱潮退 「後基建」新爭議 2022/02/08 「新基建」熱潮退 「後基建」新爭議 國情知聞 - 港股虎年紅盤 刺激A股期待 2022/02/07 港股虎年紅盤 刺激A股期待 國情知聞 - 兩李長文熱傳 「輕蔑」還是「誤判」？ 2022/02/05 兩李長文熱傳 「輕蔑」還是「誤判」？ 國情知聞 - 中美文化博弈加劇 荷里活缺席春節票房 2022/02/04 中美文化博弈加劇 荷里活缺席春節票房 人民幣 行業 品牌 創業 飲品 網紅 人民日報 海底撈（06862） 奈雪的茶（02150）