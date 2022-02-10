蘋果支付新搞作 Tap to Pay慢人一步

新冠疫情成為電子支付發展的重要催化劑，這種變化本港市民的感受相信亦十分明顯，尤其電子消費券派發後，部分茶餐廳也特意增設八達通機。此趨勢仍在推進，且是全球性，國際支付工具公司Worldpay報告顯示，估

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