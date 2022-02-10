蘋果支付新搞作 Tap to Pay慢人一步 名家專區 2022/02/10 分享： 新冠疫情成為電子支付發展的重要催化劑，這種變化本港市民的感受相信亦十分明顯，尤其電子消費券派發後，部分茶餐廳也特意增設八達通機。此趨勢仍在推進，且是全球性，國際支付工具公司Worldpay報告顯示，估 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 林建忠 欄名 : 國金札記 最新專欄文章 蘋果支付新搞作 Tap to Pay慢人一步 2022/02/09 蘋果支付新搞作 Tap to Pay慢人一步 國金札記 - 威脅退出歐洲 fb自曝弱點 2022/02/09 威脅退出歐洲 fb自曝弱點 威脅退出歐洲 fb自曝弱點 2022/02/08 威脅退出歐洲 fb自曝弱點 國金札記 - 疫情變幻莫測 不斷刷新認知 2022/02/08 疫情變幻莫測 不斷刷新認知 疫情變幻莫測 不斷刷新認知 2022/02/07 疫情變幻莫測 不斷刷新認知 疫情 美國 金融 智能手機 Apple 科技產品 電子支付 信用卡 iOS Apple Pay