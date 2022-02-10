港確診破千疫情堪憂 內地官場不滿？ 名家專區 2022/02/10 分享： 香港疫情升溫，確診個案首次破千，公營醫療系統備受壓力，情況令人憂慮。有熟悉中方消息指，中央全力撑港抗疫，但內地官場卻有些不滿聲音，認為香港錯過防疫黃金時機，要花更大力氣才能壓下疫情。 有資深建制中人認為 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 傅流螢 欄名 : 有政戲 最新專欄文章 有政戲 - 林鄭今次落重藥 能壓住疫情嗎？ 2022/02/09 林鄭今次落重藥 能壓住疫情嗎？ 有政戲 - 中聯辦諮詢建制大佬 特首戰最後摸底 2022/02/08 中聯辦諮詢建制大佬 特首戰最後摸底 有政戲 - 去商場乘車要打針？ 政府費思量 2022/02/07 去商場乘車要打針？ 政府費思量 有政戲 - CY向京表達出選特首意向 林鄭留港抗疫 2022/02/04 CY向京表達出選特首意向 林鄭留港抗疫 有政戲 - 洪門宴調查報告今出爐 徐英偉料離職 2022/01/31 洪門宴調查報告今出爐 徐英偉料離職 疫情 香港 林鄭月娥 北京 壓力 記者 黃金 大數據 新華社 人民日報