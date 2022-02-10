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港確診破千疫情堪憂 內地官場不滿？

名家專區 2022/02/10

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香港疫情升溫，確診個案首次破千，公營醫療系統備受壓力，情況令人憂慮。有熟悉中方消息指，中央全力撑港抗疫，但內地官場卻有些不滿聲音，認為香港錯過防疫黃金時機，要花更大力氣才能壓下疫情。

有資深建制中人認為

...

撰文 : 傅流螢

欄名 : 有政戲

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