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【生物醫藥】建銀國際趙文利 分析CRO前景

財金猛人追蹤 07:21 2022/02/10

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醫藥板塊中的臨床合同研究機構（Clinical Research Organization，CRO）自去年第四季開始反覆下跌，除了過去幾年估值過高外，部分公司傳被美國列入未經核實名單亦拖累板塊表現。

...

撰文 : 投資理財周刊 Money Times

欄名 : MT專訪

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