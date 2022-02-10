【生物醫藥】建銀國際趙文利 分析CRO前景 財金猛人追蹤 07:21 2022/02/10 分享： 醫藥板塊中的臨床合同研究機構（Clinical Research Organization，CRO）自去年第四季開始反覆下跌，除了過去幾年估值過高外，部分公司傳被美國列入未經核實名單亦拖累板塊表現。 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 投資理財周刊 Money Times 欄名 : MT專訪 相關文章 【先低後高？】霸菱方偉昌：港股料受惠中國放水 2022/02/08 【先低後高？】霸菱方偉昌：港股料受惠中國放水 你可能感興趣 【先低後高？】霸菱方偉昌：港股料受惠中國放水 12:00 2022/02/08 【先低後高？】霸菱方偉昌：港股料受惠中國放水 最新專欄文章 【名家談高息股】富達繆子美 內銀股是收息好選擇 2022/02/08 【名家談高息股】富達繆子美 內銀股是收息好選擇 【先低後高？】霸菱方偉昌：港股料受惠中國放水 2022/02/08 【先低後高？】霸菱方偉昌：港股料受惠中國放水 【名家談港股】一文盡覽滙豐劉紹文對港股看法 2022/02/05 【名家談港股】一文盡覽滙豐劉紹文對港股看法 【名家談港股】富達繆子美：港股下半年料回升 2022/02/05 【名家談港股】富達繆子美：港股下半年料回升 【避險工具】基金名家方偉昌：黃金要睇三大因素 2022/02/05 【避險工具】基金名家方偉昌：黃金要睇三大因素 估值過高 趙文利 生物科技 生物科技股 板塊 美國