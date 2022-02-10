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【重磅高息】中移動估值仍在10年低 （估值解構）

研究報告 11:00 2022/02/10

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中國移動 （00941） 自年初以來,股價升近24%；其A股（滬：600941）昨日漲停，氣勢如虹。高息股中移動,盡管股價升了兩成多,但息率仍然有5.9厘，其跑贏大市，受資金追捧，估值向上修復邏輯有兩點：1）公司ARPU值有望持續反彈；2）派息有望增加，且估值處歷史低位。
       
參考中信証券的研究報告，指中移動核心競爭力凸顯，從產業視角看，公司作為全球運營商龍頭，地位穩固，用戶規模與網絡資源具備顯著優勢；從財務視角看，公司盈利能力出眾，新興業務發展良好，ARPU值持續提升，長期成長可期；從估值視角看，公司優質資產加成，現金流充沛，當前估值仍處歷史低位，投資價值凸顯。

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中移動是兼具科技與消費屬性的優質核心資產，5G時代增長邏輯重構，極具配置價值，分別給予中移動港股和A股2022年1.0倍和1.3倍PB，分別對應目標價70港元和75元（人民幣，下同），維持「買入」評級。

欲更詳盡分析，訂戶可登入繼續瀏覽。

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欄名 : 大行有路捉

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