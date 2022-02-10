【重磅高息系列】三缺局面推升油價 中石油勁賺兼高息

受惠油價上漲，中石油 （00857） 預計去年淨利潤勁升近4倍。全球對石油需求持續增加、庫存下降、供應中斷及地緣政治風險等，都繼續是推升油價的因素。

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三大行高盛、摩根大通和摩根士丹利，看法幾一致，都看升油價。高盛預測，2022及2023年布蘭特期油價格每桶分別96及105美元，指出疫情下全球庫存低企，石油輸出國組織及夥伴國（OPEC+）及俄羅斯的增產表現又令人失望，估計經合組織的庫存至今年夏季將降至2000年以來的最低點，OPEC的備用產能亦降至2004年以來最低水平。

昨日布蘭特期油和紐約期油收報每桶91.53和89.8美元，倘油價持續高企於現水平，中石油今年油價勢續勁賺。

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中石油派息政策慷慨，2016年至2019年都有派發特別股息，2021年盈利大增，再派特息的機會很大。

中石油目前約4.1元（港元，下同）水平，高盛和瑞信分別予6.5元和5.2元目標價。建議趁回調吸納，目標先看4.6元，跌破3.7元止蝕。

本報記者：楊玉燕

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