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【滙豐股價】美聯儲官員出口術滙豐超買回吐 守10天綫強勢未失（第二版）

名家專區 12:19 2022/02/10

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美國今晚公布1月CPI數據前，有美聯儲官員試圖為急加息預期降温。近日升勢如虹的銀行股高位見回吐，滙豐 （00005） 由近兩年高位回吐最多2%，開市初段一度成表現最差藍籌。

受美聯儲官員相對鴿派言論支持，美科技股納指昨急彈逾2%，近日熱炒急加息的國際及本港銀行股今早全綫回吐。惟細看滙市、債市及利率市場，對美國加快加息預期大致不變，相信市場對加息前景有更清晰評估。滙豐技術超買情況改善後，相信短綫仍為大漲小回格局，2月底業績公布再定後向。

滙豐今早低開1%後，早段反覆回吐，低見58元，中午收報58.4元，仍跌1.5%。中銀香港 （02388） 及恒生 （00011） 同由52周新高位，半日微跌不足1%。

滙豐回吐預期暫以10天綫為短綫支持，現約報56.4元。滙豐回吐若守此綫，短綫反覆向好勢頭不變，後市突破60元關，重越2019年疫前高位機會仍高。

美國亞特蘭大聯儲銀行行長博斯蒂克（Raphael Bostic）周三表示，預計今年將加息3至4次，每次25點子，但強調聯儲局未有具體計劃，在與通脹的鬥爭中，「每一種選擇都擺在枱上」。市場原預期今年至少加息5次，美股3大指數齊高開。

美聯儲官員放鴿後，美股3大指數借勢全綫反彈，納指急升逾2%。惟滙市、債市及利率期貨市場加息預期變動不大......

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