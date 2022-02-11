人命何價？ 思考殘酷但現實

摩洛哥近日有5歲男童被困井下，當局連夜挖隧道拯救，可惜仍未能挽回性命。摩洛哥官方宗教是伊斯蘭教，但事後連天主教教宗方濟各亦致上哀悼。新聞令人覺得惋惜及暖心背後，亦不禁令人反思究竟生命何價。是次推薦好書《人命如何定價》正是從法律等多個角度思考，人命究竟如何在這個社會被定價。

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