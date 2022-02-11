人命何價？ 思考殘酷但現實 國際 16:05 2022/02/11 分享： 摩洛哥近日有5歲男童被困井下，當局連夜挖隧道拯救，可惜仍未能挽回性命。摩洛哥官方宗教是伊斯蘭教，但事後連天主教教宗方濟各亦致上哀悼。新聞令人覺得惋惜及暖心背後，亦不禁令人反思究竟生命何價。是次推薦好書《人命如何定價》正是從法律等多個角度思考，人命究竟如何在這個社會被定價。 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 李俊儀 欄名 : 國金好書 相關文章 隔離一招用足644年 仍是抗疫金鐘罩？ 2021/07/23 隔離一招用足644年 仍是抗疫金鐘罩？ 企業疫市點節省開支？ BBC搬總部堪借鏡 2021/06/11 企業疫市點節省開支？ BBC搬總部堪借鏡 美國最高法院前世今生 資深法律記者拆解（訂戶專享） 2020/09/25 美國最高法院前世今生 資深法律記者拆解（訂戶專享） 特朗普親認淡化疫情 水門事件記者新書足毀連任路？（訂戶專享） 2020/09/18 特朗普親認淡化疫情 水門事件記者新書足毀連任路？（訂戶專享） 【美國大選】前親信後悔幫特朗普 新書變相為拜登助攻（訂戶專享） 2020/09/11 【美國大選】前親信後悔幫特朗普 新書變相為拜登助攻（訂戶專享） 你可能感興趣 隔離一招用足644年 仍是抗疫金鐘罩？ 16:05 2021/07/23 隔離一招用足644年 仍是抗疫金鐘罩？ 企業疫市點節省開支？ BBC搬總部堪借鏡 16:05 2021/06/11 企業疫市點節省開支？ BBC搬總部堪借鏡 美國最高法院前世今生 資深法律記者拆解（訂戶專享） 08:34 2020/09/25 美國最高法院前世今生 資深法律記者拆解（訂戶專享） 最新專欄文章 經濟制裁難阻強國 更易觸發軍事敵對 2022/02/05 經濟制裁難阻強國 更易觸發軍事敵對 對俄經濟制裁？ 普京只怕聽到厭 2022/02/04 對俄經濟制裁？ 普京只怕聽到厭 能源供應成掣肘 歐盟制俄費思量 2022/01/29 能源供應成掣肘 歐盟制俄費思量 俄羅斯與歐盟博弈 成敗同因天然氣 2022/01/28 俄羅斯與歐盟博弈 成敗同因天然氣 日學者地理角度 詮釋世界經濟 2022/01/22 日學者地理角度 詮釋世界經濟 經濟 摩洛哥 美國 伊斯蘭教 天主教