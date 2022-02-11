宏利投管：亞洲通脹不會嚴重

全球湧現不少宏觀阻力，亞洲自然也不能獨善其身。預料亞洲今年的整體增長前景好淡紛呈，但仍有充分理由相信通脹應不會削弱區內經濟前景。

亞洲仍然面對不少重大挑戰，因此斷言區內增長前景一片光明是言過其實。無可否

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