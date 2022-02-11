宏利資管：亞洲通脹不會嚴重 名家專區 2022/02/11 分享： 全球湧現不少宏觀阻力，亞洲自然也不能獨善其身。預料亞洲今年的整體增長前景好淡紛呈，但仍有充分理由相信通脹應不會削弱區內經濟前景。 亞洲仍然面對不少重大挑戰，因此斷言區內增長前景一片光明是言過其實。無可否 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : Sue Trinh 宏利資產管理亞洲區宏觀策略主管 欄名 : 名家觀點 最新專欄文章 霸菱方偉昌：看好經濟重啟及加價主題 2022/02/10 霸菱方偉昌：看好經濟重啟及加價主題 富達國際：中國今年是「福」年 2022/02/09 富達國際：中國今年是「福」年 施羅德：中國寬鬆政策撑股市 2022/02/08 施羅德：中國寬鬆政策撑股市 渣打丁爽：中國穩增長政策發力 2022/02/04 渣打丁爽：中國穩增長政策發力 瑞銀汪濤：中國次季消費回升 2022/01/28 瑞銀汪濤：中國次季消費回升 疫情 香港 金融 通脹 貨幣政策 台灣 新加坡 亞洲 新興市場 馬來西亞