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領展拓海外 抗防疫衝擊

名家專區 2022/02/11

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特區政府收緊防疫限規昨起生效，商場、百貨公司、街市及超市等納入表列處所，本月24日起需使用「疫苗通行證」才能進入，以零售物業為主的收租股及房託基金，無可避免受新一波疫情衝擊。

面對第五波疫情加強防控疫措

...

撰文 : 劉德斌

欄名 : 透視中港美

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