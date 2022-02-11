領展拓海外 抗防疫衝擊 名家專區 2022/02/11 分享： 特區政府收緊防疫限規昨起生效，商場、百貨公司、街市及超市等納入表列處所，本月24日起需使用「疫苗通行證」才能進入，以零售物業為主的收租股及房託基金，無可避免受新一波疫情衝擊。 面對第五波疫情加強防控疫措 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 劉德斌 欄名 : 透視中港美 最新專欄文章 透視中港美 - 中移動再爆上 A股漲停拉動 2022/02/10 中移動再爆上 A股漲停拉動 透視中港美 - 加息預期熾熱 重檢投資部署 2022/02/09 加息預期熾熱 重檢投資部署 透視中港美 - 大股東恐減持 阿里短綫添壓 2022/02/08 大股東恐減持 阿里短綫添壓 透視中港美 - 美股反彈 未敢樂觀 2022/01/31 美股反彈 未敢樂觀 透視中港美 - 息魔襲中概 資金續流入 2022/01/29 息魔襲中概 資金續流入 疫情 疫苗 收購 海外物業 防疫措施 疫苗通行證 港股 領展房產基金（00823） 澳元