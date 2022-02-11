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宏橋十厘息 抗震能力強

名家專區 2022/02/11

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國企指數繼續發虎威，只要守住「立春」上升裂口，尋頂走勢可以延續下去。至於大市料繼續震盪向上，高息股和高增長股抗震力較強大，中國宏橋（01378）息率高達10厘，加上盈利持續上升，有買要趁手！

中國宏橋去

...

撰文 : 余少文

欄名 : 中字股實力談

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