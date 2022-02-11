宏橋十厘息 抗震能力強 名家專區 2022/02/11 分享： 國企指數繼續發虎威，只要守住「立春」上升裂口，尋頂走勢可以延續下去。至於大市料繼續震盪向上，高息股和高增長股抗震力較強大，中國宏橋（01378）息率高達10厘，加上盈利持續上升，有買要趁手！ 中國宏橋去 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 余少文 欄名 : 中字股實力談 最新專欄文章 中字股實力談 - 【二萬五破關須知】港股好淡角力 決勝睇兩個裂口（第四版） 2022/02/10 【二萬五破關須知】港股好淡角力 決勝睇兩個裂口（第四版） 中字股實力談 - 蒙牛增長樂觀 政府提倡喝奶 2022/02/10 蒙牛增長樂觀 政府提倡喝奶 中字股實力談 - 【二萬五倒數】港股問鼎環球股市 要望實成交 （第四版） 2022/02/09 【二萬五倒數】港股問鼎環球股市 要望實成交 （第四版） 中字股實力談 - 神華可以買 預期10厘息 2022/02/09 神華可以買 預期10厘息 中字股實力談 - 【中美角力】港股前有疫情 後有狼虎 立春裂口宜守穩（第四版） 2022/02/08 【中美角力】港股前有疫情 後有狼虎 立春裂口宜守穩（第四版） 恒生中國企業指數 每股盈利 每股資產淨值 每股派息 俄鋁（00486） 中國宏橋（01378） 中國鋁業（02600） 人民幣 美元