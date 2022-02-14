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【銀行股業績潮】渣打打頭陣 點止受惠加息（第三版：表列最新聯儲局加息機率）

研究報告 18:23 2022/02/14

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未來兩周，香港上市的幾間主要銀行將陸續公布2021年全年業績（點擊圖片放大）。打頭陣，將於本周四公布業績的渣打 （02888） ，除了被券商預期同滙豐 （00005） 一樣較受惠美國加息之外，渣打業務也勢將受惠資源價格復甦，加上現價計估值極吸引，趁業績公布前，於本周初收集似乎有一定的值博率。

    點擊圖片放大
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專訪中資名家趙文利 港股上望28600？詳見：【下一頁

渣打股價在12月中的英、美央行露出更鷹的貸幣政策取態後，股價已明顯轉強，並於前周以裂口升破1月高位阻力。事實上，摩根士丹利早前發表的報告指，假設香港銀行同業拆息（HIBOR）及新加坡銀行同業拆息（SIBOR）跟隨滯後6個月，或利好今年第四季新加坡和香港銀行的淨息差表現，較原先預期的2023年第一季有所加快。摩根士丹利更認為，滙豐及渣打較易受到HIBOR及SIBOR早期變動影響。

再者，在經濟復甦，加上北洲及中東不乏資源相關企業，縱使銀行業業績向來「頭重尾輕」，而美銀也預期渣打第四季在香港去年12月貸款下降、財富收入主要驅動力的股市活躍度下降等因素影響下，而業績表現可能較弱，但渣打在企業、商業及機構銀行業務已從2020年的谷底回升（點擊圖片放大），料2021年全年業績可呈現增長......

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延伸閱讀：【虎年先苦後甜】3個另類指標預示Omicron不用怕 冀秋冬處處通（第二版）

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撰文 : 投資理財周刊 Money Times

欄名 : 券商有路捉

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