在前所未有的新冠疫情和大國博弈背景下，盡管北京冬奧會面臨着奧運史上罕見的壓力，但對中國來說也是只能成功不能失敗的動力。

而一場成功的冬奧會給中國帶來的經濟效應也不止於萬億規模的冰雪經濟，也是達成長期經濟

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