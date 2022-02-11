經濟疑難 冬奧沖喜 名家專區 2022/02/11 分享： 在前所未有的新冠疫情和大國博弈背景下，盡管北京冬奧會面臨着奧運史上罕見的壓力，但對中國來說也是只能成功不能失敗的動力。 而一場成功的冬奧會給中國帶來的經濟效應也不止於萬億規模的冰雪經濟，也是達成長期經濟 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 潘攀 欄名 : 國情知聞 最新專欄文章 國情知聞 - 新消費熱轉冷 資本監管緩行 2022/02/10 新消費熱轉冷 資本監管緩行 國情知聞 - 內地樓市 虎年動向 2022/02/09 內地樓市 虎年動向 國情知聞 - 「新基建」熱潮退 「後基建」新爭議 2022/02/08 「新基建」熱潮退 「後基建」新爭議 國情知聞 - 港股虎年紅盤 刺激A股期待 2022/02/07 港股虎年紅盤 刺激A股期待 國情知聞 - 兩李長文熱傳 「輕蔑」還是「誤判」？ 2022/02/05 兩李長文熱傳 「輕蔑」還是「誤判」？ 疫情 中國 人民幣 北京 GDP 運動 商品 運動 奧運會 經濟衰退