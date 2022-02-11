從ARM賣盤告吹 看芯片業保護主義 名家專區 2022/02/11 分享： 半導體巨頭輝達（Nvidia）收購軟庫旗下英國芯片設計公司ARM的計劃告吹，竟吸引不少華語傳媒關注，尤其台灣，除了台灣向來重視半導體業，相信與輝達行政總裁黃仁勳生於台南也不無關係。 或許，還因為輝達股價 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 林建忠 欄名 : 國金札記 最新專欄文章 從孫正義賣ARM告吹 看芯片業保護主義 2022/02/10 從孫正義賣ARM告吹 看芯片業保護主義 國金札記 - 蘋果支付新搞作 Tap to Pay慢人一步 2022/02/10 蘋果支付新搞作 Tap to Pay慢人一步 蘋果支付新搞作 Tap to Pay慢人一步 2022/02/09 蘋果支付新搞作 Tap to Pay慢人一步 國金札記 - 威脅退出歐洲 fb自曝弱點 2022/02/09 威脅退出歐洲 fb自曝弱點 威脅退出歐洲 fb自曝弱點 2022/02/08 威脅退出歐洲 fb自曝弱點 中國 美國 成交 政治 英國 歐洲 貿易 台灣 貿易戰 歐盟