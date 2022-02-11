從ARM賣盤告吹 看芯片業保護主義

半導體巨頭輝達（Nvidia）收購軟庫旗下英國芯片設計公司ARM的計劃告吹，竟吸引不少華語傳媒關注，尤其台灣，除了台灣向來重視半導體業，相信與輝達行政總裁黃仁勳生於台南也不無關係。

或許，還因為輝達股價

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