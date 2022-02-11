  • 17°C
香港時間 : 2022211日 (週五) 02:49
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 疫苗 美國大選 中美關係 新盤
名家

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

要與港府同制定抗疫 揭中央考量

名家專區 2022/02/11

分享：

香港第5波疫情有爆發之勢，中央終於出手，周末在深圳與港府高層開會，全力助港抗疫。熟悉中方消息表示，值得注意的是，港澳辦昨晚新聞稿特別提及，這是中央的決策部署，與港府共同研究制定和實施抗疫政策措施。

中央

...

撰文 : 傅流螢

欄名 : 有政戲

最新專欄文章

有政戲 - 港確診破千疫情堪憂 內地官場不滿？
2022/02/10
港確診破千疫情堪憂 內地官場不滿？
有政戲 - 林鄭今次落重藥 能壓住疫情嗎？
2022/02/09
林鄭今次落重藥 能壓住疫情嗎？
有政戲 - 中聯辦諮詢建制大佬 特首戰最後摸底
2022/02/08
中聯辦諮詢建制大佬 特首戰最後摸底
有政戲 - 去商場乘車要打針？ 政府費思量
2022/02/07
去商場乘車要打針？ 政府費思量
有政戲 - CY向京表達出選特首意向 林鄭留港抗疫
2022/02/04
CY向京表達出選特首意向 林鄭留港抗疫
傅流螢 疫情 香港 立法會 廣東省 李家超 政務司 防疫措施 梁卓偉

上一篇文章

被低估的高息名牌中藥股!

下一篇文章

爆疫亂象叢生 速重整政策保安心
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版