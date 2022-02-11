要與港府同制定抗疫 揭中央考量 名家專區 2022/02/11 分享： 香港第5波疫情有爆發之勢，中央終於出手，周末在深圳與港府高層開會，全力助港抗疫。熟悉中方消息表示，值得注意的是，港澳辦昨晚新聞稿特別提及，這是中央的決策部署，與港府共同研究制定和實施抗疫政策措施。 中央 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 傅流螢 欄名 : 有政戲 最新專欄文章 有政戲 - 港確診破千疫情堪憂 內地官場不滿？ 2022/02/10 港確診破千疫情堪憂 內地官場不滿？ 有政戲 - 林鄭今次落重藥 能壓住疫情嗎？ 2022/02/09 林鄭今次落重藥 能壓住疫情嗎？ 有政戲 - 中聯辦諮詢建制大佬 特首戰最後摸底 2022/02/08 中聯辦諮詢建制大佬 特首戰最後摸底 有政戲 - 去商場乘車要打針？ 政府費思量 2022/02/07 去商場乘車要打針？ 政府費思量 有政戲 - CY向京表達出選特首意向 林鄭留港抗疫 2022/02/04 CY向京表達出選特首意向 林鄭留港抗疫 傅流螢 疫情 香港 立法會 廣東省 李家超 政務司 防疫措施 梁卓偉