要與港府同制定抗疫 揭中央考量

香港第5波疫情有爆發之勢，中央終於出手，周末在深圳與港府高層開會，全力助港抗疫。熟悉中方消息表示，值得注意的是，港澳辦昨晚新聞稿特別提及，這是中央的決策部署，與港府共同研究制定和實施抗疫政策措施。

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