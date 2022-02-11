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被低估的高息名牌中藥股!

名家專區 02:30 2022/02/11

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美國上月消費者物價指數CPI按年勁升7.5%，為四十年來最大升幅，按月則升0.6%，兩者均較市場預期為高，扣除食品和能源的核心指數按年和按月份別升6%和0.6%，亦高於市場預期，數據即時令美股受壓，十

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撰文 : 曾廣標

欄名 : 投資坐標

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