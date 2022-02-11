被低估的高息名牌中藥股! 名家專區 02:30 2022/02/11 分享： 美國上月消費者物價指數CPI按年勁升7.5%，為四十年來最大升幅，按月則升0.6%，兩者均較市場預期為高，扣除食品和能源的核心指數按年和按月份別升6%和0.6%，亦高於市場預期，數據即時令美股受壓，十 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 曾廣標 欄名 : 投資坐標 最新專欄文章 投資坐標 - 穩增長的超高息現金牛! 2022/02/09 穩增長的超高息現金牛! 投資坐標 - 二三綫高息愛股紛紛補升! 2022/02/08 二三綫高息愛股紛紛補升! 投資坐標 - 虎年利是股可再創新高! 2022/02/04 虎年利是股可再創新高! 投資坐標 - 盈利勁升 股價不合理下跌! 2022/01/28 盈利勁升 股價不合理下跌! 投資坐標 - 優質冷門股 息率逾十厘! 2022/01/26 優質冷門股 息率逾十厘! 康臣葯業（01681） 神冠控股（00829） 紫金礦業（02899） 中國石油股份（00857） 招商局商業房託（01503） A股 歐洲央行 美國聯儲局 美股 安徽皖通（00995）