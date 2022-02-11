【滙豐股價】美通脹飛升3月加息半厘預期急飆 滙豐高位調整料加快完成

美國昨公布1月CPI數據，按年急升7.5%再創近40年新高。數據公布後，有美聯儲官員放鷹促今年中前加厘1厘遏抑通脹，引發市場對急加息憂慮大升，美股昨再上演股債雙殺。銀行股受惠加息，滙豐 （00005） 今早逆市靠穩，有望提前完成超買調整。

滙豐今早以59.1元輕微高開後，早段續於近兩年高位爭持，消化股價技術超買後整固壓力。惟在加息預期持續升温，轉向龍頭銀行股資金預期有增無減情況下，滙豐有望加快完成調整。滙豐2月底公布業績前，有機提前突破近60元疫前高位。

滙豐今早暫受制開市高位59.1元，微升0.6%。恒生 （00011） 今早高見167.8元，升1.8%再創52周新高；中銀香港 （02388） 則企於約32元近52周高位窄幅上落。

一如本欄昨文「美聯儲官員出口術滙豐超買回吐 守10天綫強勢未失」指出，有儲局官員試圖為急加息預期降温，滙豐日前高見59.55元，創新兩年高位，今年以來已累升逾兩成半，14天RSI曾升越80進入嚴重超買區域。

筆者原預期滙豐股價會多整固數天，至2月22日公布業績前再展升勢。惟在美國昨公布通脹創40年新高後，美國聖路易斯聯儲銀行行長布拉德（James Bullard）表示，他支持聯儲局在7月初之前，累計加息1厘。現時至7月初，只有3月、5月及6月共3次FOMC政策會議，換言之，預期每次加息的同時，最少一次加息半厘。

在布拉德發表鷹派言論後，利率期貨反映3月加息半厘機會，由1日前不足三成急升至近九成；至12月加息加息最少1.75厘的機會，亦急升至近七成。美國國債拋售壓力沉重，價跌息升下10年債息急升穿2厘關，為2019年中以來首見。

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