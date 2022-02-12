李嘉誠父子 增持停不了 名家專區 2022/02/12 分享： 【同場加映】相對長和過去一年回購公司股份涉資僅約8億多元，同系長實（01113）大股東李嘉誠父子增持股份買盤便進取得多。 筆者統計長實李嘉誠、李澤鉅父子，與李嘉誠基金會，去年3月以來最少50多次增持長實 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 劉德斌 欄名 : 透視中港美 相關文章 長和英國電訊 金蛋有望變現？ 今日 長和英國電訊 金蛋有望變現？ 你可能感興趣 長和英國電訊 金蛋有望變現？ 今日 01:00 長和英國電訊 金蛋有望變現？ 最新專欄文章 透視中港美 - 長和英國電訊 金蛋有望變現？ 今日 長和英國電訊 金蛋有望變現？ 透視中港美 - 領展拓海外 抗防疫衝擊 2022/02/11 領展拓海外 抗防疫衝擊 透視中港美 - 中移動再爆上 A股漲停拉動 2022/02/10 中移動再爆上 A股漲停拉動 透視中港美 - 加息預期熾熱 重檢投資部署 2022/02/09 加息預期熾熱 重檢投資部署 透視中港美 - 大股東恐減持 阿里短綫添壓 2022/02/08 大股東恐減持 阿里短綫添壓 地產 港股 回購 長實集團（01113）