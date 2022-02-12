李嘉誠父子 增持停不了

【同場加映】相對長和過去一年回購公司股份涉資僅約8億多元，同系長實（01113）大股東李嘉誠父子增持股份買盤便進取得多。

筆者統計長實李嘉誠、李澤鉅父子，與李嘉誠基金會，去年3月以來最少50多次增持長實

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