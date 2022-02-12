長和英國電訊 金蛋有望變現？ 名家專區 2022/02/12 分享： 美聯儲急加息預期升温，港股連日反覆偏軟。藍籌股中，近日表現相對沉寂的長和（00001）異軍突起，兩日累升逾5%。長和昨一度升逾60元關，為去年7月以來首見，收報59.9元（圖一）。 長和過去兩日，看似並 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 劉德斌 欄名 : 透視中港美 相關文章 李嘉誠父子 增持停不了 今日 李嘉誠父子 增持停不了 你可能感興趣 李嘉誠父子 增持停不了 今日 01:00 李嘉誠父子 增持停不了 最新專欄文章 透視中港美 - 李嘉誠父子 增持停不了 今日 李嘉誠父子 增持停不了 透視中港美 - 領展拓海外 抗防疫衝擊 2022/02/11 領展拓海外 抗防疫衝擊 透視中港美 - 中移動再爆上 A股漲停拉動 2022/02/10 中移動再爆上 A股漲停拉動 透視中港美 - 加息預期熾熱 重檢投資部署 2022/02/09 加息預期熾熱 重檢投資部署 透視中港美 - 大股東恐減持 阿里短綫添壓 2022/02/08 大股東恐減持 阿里短綫添壓 地產 港股 回購 長和（00001） 英鎊 歐元