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長和英國電訊 金蛋有望變現？

名家專區 2022/02/12

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美聯儲急加息預期升温，港股連日反覆偏軟。藍籌股中，近日表現相對沉寂的長和（00001）異軍突起，兩日累升逾5%。長和昨一度升逾60元關，為去年7月以來首見，收報59.9元（圖一）。

長和過去兩日，看似並

...

撰文 : 劉德斌

欄名 : 透視中港美

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