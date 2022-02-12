長和英國電訊 金蛋有望變現？

美聯儲急加息預期升温，港股連日反覆偏軟。藍籌股中，近日表現相對沉寂的長和（00001）異軍突起，兩日累升逾5%。長和昨一度升逾60元關，為去年7月以來首見，收報59.9元（圖一）。

長和過去兩日，看似並

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