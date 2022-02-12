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恒指RSI反彈近50中軸關鍵

名家專區 2022/02/12

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【大市分析】美股周四晚急挫，而恒指昨收24906，只跌17點，全日總成交額1,392億元，表現相對硬淨。無疑中國在季初穩經濟增長決心大，1月新增人民幣貸款，按年多增4千億人民幣；新增社會融資規模

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撰文 : 林瑞芬

欄名 : 股海導航

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