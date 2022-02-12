恒指RSI反彈近50中軸關鍵 名家專區 2022/02/12 分享： 【大市分析】美股周四晚急挫，而恒指昨收24906，只跌17點，全日總成交額1,392億元，表現相對硬淨。無疑中國在季初穩經濟增長決心大，1月新增人民幣貸款，按年多增4千億人民幣；新增社會融資規模 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 林瑞芬 欄名 : 股海導航 相關文章 紫金候低買 突破下降軌 今日 紫金候低買 突破下降軌 你可能感興趣 紫金候低買 突破下降軌 今日 01:00 紫金候低買 突破下降軌 最新專欄文章 紫金候低買 突破下降軌 今日 紫金候低買 突破下降軌 聯塑可收集 成交配合升 2022/02/11 聯塑可收集 成交配合升 海豐目標40元 保歷加通道頂 2022/02/10 海豐目標40元 保歷加通道頂 中建築興業 高位將突破 2022/02/09 中建築興業 高位將突破 潤泥已見底 RSI回升 2022/02/08 潤泥已見底 RSI回升 港股 黃金 金價 紫金礦業（02899） 滙豐控股（00005） 中國移動（00941） 中銀香港（02388） 人民幣