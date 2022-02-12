紫金候低買 突破下降軌

紫金礦業（02899）周內突破自去年延伸下降軌兼250天綫阻力10.8元，表現強勢。技術上，若升破中期關鍵阻力12元，至少上望13.8元，止蝕10元。

技術分析：升穿250天綫

該股昨收報11.6元，微跌

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