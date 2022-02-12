紫金候低買 突破下降軌 名家專區 2022/02/12 分享： 紫金礦業（02899）周內突破自去年延伸下降軌兼250天綫阻力10.8元，表現強勢。技術上，若升破中期關鍵阻力12元，至少上望13.8元，止蝕10元。 技術分析：升穿250天綫 該股昨收報11.6元，微跌 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 林瑞芬 欄名 : 股海導航 相關文章 恒指RSI反彈近50中軸關鍵 今日 恒指RSI反彈近50中軸關鍵 你可能感興趣 恒指RSI反彈近50中軸關鍵 今日 01:00 恒指RSI反彈近50中軸關鍵 最新專欄文章 恒指RSI反彈近50中軸關鍵 今日 恒指RSI反彈近50中軸關鍵 聯塑可收集 成交配合升 2022/02/11 聯塑可收集 成交配合升 海豐目標40元 保歷加通道頂 2022/02/10 海豐目標40元 保歷加通道頂 中建築興業 高位將突破 2022/02/09 中建築興業 高位將突破 潤泥已見底 RSI回升 2022/02/08 潤泥已見底 RSI回升 港股 黃金 金價 紫金礦業（02899） 人民幣