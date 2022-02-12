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中海油看升 至少7厘息

名家專區 2022/02/12

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國企指數連續兩周陽燭回升並且升破下降軌，正在衝擊頭肩底頸綫，但地緣政治局勢緊張或為大市帶來震盪，卻有利油價繼續尋頂，利好對油價敏感的中國海洋石油（00883），加上中海油回A在即，未來息率保證7厘，升

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撰文 : 余少文

欄名 : 中字股實力談

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