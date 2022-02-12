中海油看升 至少7厘息 名家專區 2022/02/12 分享： 國企指數連續兩周陽燭回升並且升破下降軌，正在衝擊頭肩底頸綫，但地緣政治局勢緊張或為大市帶來震盪，卻有利油價繼續尋頂，利好對油價敏感的中國海洋石油（00883），加上中海油回A在即，未來息率保證7厘，升 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 余少文 欄名 : 中字股實力談 最新專欄文章 中字股實力談 - 【港股有景】恒指跌唔落 強勢勿輕視（第四版） 2022/02/11 【港股有景】恒指跌唔落 強勢勿輕視（第四版） 中字股實力談 - 宏橋十厘息 抗震能力強 2022/02/11 宏橋十厘息 抗震能力強 中字股實力談 - 【二萬五破關須知】港股好淡角力 決勝睇兩個裂口（第四版） 2022/02/10 【二萬五破關須知】港股好淡角力 決勝睇兩個裂口（第四版） 中字股實力談 - 蒙牛增長樂觀 政府提倡喝奶 2022/02/10 蒙牛增長樂觀 政府提倡喝奶 中字股實力談 - 【二萬五倒數】港股問鼎環球股市 要望實成交 （第四版） 2022/02/09 【二萬五倒數】港股問鼎環球股市 要望實成交 （第四版） 恒生中國企業指數 每股盈利 每股派息 每股資產淨值 石油 中國石油化工股份（00386） 中國海洋石油（00883） 紐約期油 人民幣 板塊