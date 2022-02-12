加息牽動港地產股 高盛：伺機尋寶 名家專區 2022/02/12 分享： 美國今年加息毫無懸念，高盛認為，與上一個加息周期不同，現時香港經濟在疫情影響下，中港仍未通關，本港經濟正在放緩，美國加息更對本港樓市構成衝擊。 不過，高盛認為，現時本港地產股價已跌至歷史低位，較資產淨值 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 陳韻妍 欄名 : 交易講場 最新專欄文章 交易講場 - 內房帶活基建產業鏈 2022/02/11 內房帶活基建產業鏈 交易講場 - 審慎樂觀 合理悲觀 2022/02/10 審慎樂觀 合理悲觀 交易講場 - 基建食品股再發酵 2022/02/09 基建食品股再發酵 交易講場 - 舊經濟股撑大市 2022/02/08 舊經濟股撑大市 交易講場 - 未來社交平台發展 類似TikTok形式？ 2022/02/07 未來社交平台發展 類似TikTok形式？ 本港地產股 高盛（Goldman Sachs，美：GS） 新世界發展（00017） 嘉里建設（00683） 恒基地產（00012） 長實集團（01113） 疫情 香港 樓價 買入