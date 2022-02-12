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加息牽動港地產股 高盛：伺機尋寶

名家專區 2022/02/12

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美國今年加息毫無懸念，高盛認為，與上一個加息周期不同，現時香港經濟在疫情影響下，中港仍未通關，本港經濟正在放緩，美國加息更對本港樓市構成衝擊。

不過，高盛認為，現時本港地產股價已跌至歷史低位，較資產淨值

...

撰文 : 陳韻妍

欄名 : 交易講場

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本港地產股 高盛（Goldman Sachs，美：GS） 新世界發展（00017） 嘉里建設（00683） 恒基地產（00012） 長實集團（01113） 疫情 香港 樓價 買入

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