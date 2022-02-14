【港股展望】建銀國際趙文利：恒指難再跌穿23000

美國1月通脹數據超預期，加上俄烏局勢緊張，美股上周繼續回調，或影響港股本周表現。恒指上周曾突破25000點，周五收報24906點，全周升333點，或1.4%。

對於港股後市表示，「中資名家」建銀國際首席策略師、董事總經理兼策略團隊主管趙文利在接受《投資理財周刊》專訪時指出，「恒指在23000至24000水平支持愈來愈強，每次下跌，底部也在提高，下跌空間非常有限，估計今年底部已經見了，恒指很難再跌低於23000點，料港股今年將呈震盪上行格局。」

他續指，去年香港市場落後環球股市，（美國標指去年升27%；上證升5%；恒指跌14%），某程度上反映港股和美股及A股關聯度沒以前高，而這一點自2014年，中美貨幣政策脫鉤後開始反映。

趙文利對板塊看法，可點擊下圖。

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

「雖然近日外圍股市還是比較弱勢，短期逆風包括美國公布的經濟數據，以及加息預期，但港股受影響已經較少，估值修補空間較大。」

自內地吹起監管風暴，加上美國進入收水時期後，市場口味出現變化，尤其在近期，價值股明顯跑贏科技股。對於科技股板塊何時可轉勢，趙文利指出，板塊有兩個因素支持，分別是.........

《2022年收息全攻略》系列第一、二冊《本地熱門收息股》已經登場，訂戶可按此登入第一冊或第二冊，未成為訂戶的朋友，不妨把握新推出的10元訂閱優惠，除了可瀏覽電子書系列，還可盡覽《香港經濟日報》及 2大周刊的電子版。

...