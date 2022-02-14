澳元 徘徊70至73美仙

澳央行行長洛威上周重申，現階段難確定高通脹率會維持多久，但表明對加息太快太急有保留。不過，他也表示，不會完全排除在今年內加息的可能性，但須多看數個通脹數字才作決定。基於澳洲首季及次季通脹率分別於4月

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