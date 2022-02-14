澳元 徘徊70至73美仙 名家專區 2022/02/14 分享： 澳央行行長洛威上周重申，現階段難確定高通脹率會維持多久，但表明對加息太快太急有保留。不過，他也表示，不會完全排除在今年內加息的可能性，但須多看數個通脹數字才作決定。基於澳洲首季及次季通脹率分別於4月 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 溫灼培 恒生銀行首席市場策略員 欄名 : 外滙偵察站 相關文章 美元及外幣料橫行待變 今日 美元及外幣料橫行待變 歐元 靜觀其變 今日 歐元 靜觀其變 英鎊 暫徘徊1.34至1.37美元 今日 英鎊 暫徘徊1.34至1.37美元 日圓 中期目標維持112.5 今日 日圓 中期目標維持112.5 紐元 待上破67美仙阻力 今日 紐元 待上破67美仙阻力 你可能感興趣 美元及外幣料橫行待變 今日 01:00 美元及外幣料橫行待變 歐元 靜觀其變 今日 01:00 歐元 靜觀其變 英鎊 暫徘徊1.34至1.37美元 今日 01:00 英鎊 暫徘徊1.34至1.37美元 最新專欄文章 美元及外幣料橫行待變 今日 美元及外幣料橫行待變 加元 1.25阻力較大 今日 加元 1.25阻力較大 紐元 待上破67美仙阻力 今日 紐元 待上破67美仙阻力 日圓 中期目標維持112.5 今日 日圓 中期目標維持112.5 英鎊 暫徘徊1.34至1.37美元 今日 英鎊 暫徘徊1.34至1.37美元 美國聯儲局 美元 美滙 美滙指數 歐元 英鎊 日圓 澳元 紐元 加元