紐元 待上破67美仙阻力

從紐央行上周公開的季度通脹預測報告中顯示，當地商界預期今年平均通脹率為4.4%，較12月當時估計的3.7%要高。數字進一步指向紐央行於本月23日議息會議，將加息25個基點的預期。反觀美國，現今市場紛紛

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