紐元 待上破67美仙阻力 名家專區 2022/02/14 分享： 從紐央行上周公開的季度通脹預測報告中顯示，當地商界預期今年平均通脹率為4.4%，較12月當時估計的3.7%要高。數字進一步指向紐央行於本月23日議息會議，將加息25個基點的預期。反觀美國，現今市場紛紛 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 溫灼培 恒生銀行首席市場策略員 欄名 : 外滙偵察站 相關文章 美元及外幣料橫行待變 今日 美元及外幣料橫行待變 歐元 靜觀其變 今日 歐元 靜觀其變 英鎊 暫徘徊1.34至1.37美元 今日 英鎊 暫徘徊1.34至1.37美元 日圓 中期目標維持112.5 今日 日圓 中期目標維持112.5 澳元 徘徊70至73美仙 今日 澳元 徘徊70至73美仙 你可能感興趣 美元及外幣料橫行待變 今日 01:00 美元及外幣料橫行待變 歐元 靜觀其變 今日 01:00 歐元 靜觀其變 英鎊 暫徘徊1.34至1.37美元 今日 01:00 英鎊 暫徘徊1.34至1.37美元 最新專欄文章 美元及外幣料橫行待變 今日 美元及外幣料橫行待變 加元 1.25阻力較大 今日 加元 1.25阻力較大 澳元 徘徊70至73美仙 今日 澳元 徘徊70至73美仙 日圓 中期目標維持112.5 今日 日圓 中期目標維持112.5 英鎊 暫徘徊1.34至1.37美元 今日 英鎊 暫徘徊1.34至1.37美元 美國聯儲局 美元 美滙 美滙指數 歐元 英鎊 日圓 澳元 紐元 加元