加元 1.25阻力較大 名家專區 2022/02/14 分享： 加拿大反強制接種疫苗示威行動愈演愈烈，首都渥太華宣布進入緊急狀態。美國通脹嚴峻，擔心聯儲局一旦加快加息步伐會有損經濟。以加拿大對美國經濟的依賴，若美國經濟轉弱，加拿大經濟亦難獨善其身。盡管市場對加央行 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 溫灼培 恒生銀行首席市場策略員 欄名 : 外滙偵察站 相關文章 美元及外幣料橫行待變 今日 美元及外幣料橫行待變 歐元 靜觀其變 今日 歐元 靜觀其變 英鎊 暫徘徊1.34至1.37美元 今日 英鎊 暫徘徊1.34至1.37美元 日圓 中期目標維持112.5 今日 日圓 中期目標維持112.5 澳元 徘徊70至73美仙 今日 澳元 徘徊70至73美仙 你可能感興趣 美元及外幣料橫行待變 今日 01:00 美元及外幣料橫行待變 歐元 靜觀其變 今日 01:00 歐元 靜觀其變 英鎊 暫徘徊1.34至1.37美元 今日 01:00 英鎊 暫徘徊1.34至1.37美元 最新專欄文章 美元及外幣料橫行待變 今日 美元及外幣料橫行待變 紐元 待上破67美仙阻力 今日 紐元 待上破67美仙阻力 澳元 徘徊70至73美仙 今日 澳元 徘徊70至73美仙 日圓 中期目標維持112.5 今日 日圓 中期目標維持112.5 英鎊 暫徘徊1.34至1.37美元 今日 英鎊 暫徘徊1.34至1.37美元 美國聯儲局 美元 美滙 美滙指數 歐元 英鎊 日圓 澳元 紐元 加元