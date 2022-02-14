加元 1.25阻力較大

加拿大反強制接種疫苗示威行動愈演愈烈，首都渥太華宣布進入緊急狀態。美國通脹嚴峻，擔心聯儲局一旦加快加息步伐會有損經濟。以加拿大對美國經濟的依賴，若美國經濟轉弱，加拿大經濟亦難獨善其身。盡管市場對加央行

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