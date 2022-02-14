美元及外幣料橫行待變 名家專區 2022/02/14 分享： 歐盟終站起來，嘗試擺脫美國，獨自面對俄羅斯以化解烏克蘭危機。歐盟的嘗試成功與否，將斷定下一步歐元及美元方向。 烏克蘭始終是歐洲的問題，德、法兩國必須捍衛其本身利益，親自與俄羅斯把問題解決，而非假手於美國 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 溫灼培 恒生銀行首席市場策略員 欄名 : 外滙偵察站 相關文章 歐元 靜觀其變 今日 歐元 靜觀其變 英鎊 暫徘徊1.34至1.37美元 今日 英鎊 暫徘徊1.34至1.37美元 日圓 中期目標維持112.5 今日 日圓 中期目標維持112.5 澳元 徘徊70至73美仙 今日 澳元 徘徊70至73美仙 紐元 待上破67美仙阻力 今日 紐元 待上破67美仙阻力 你可能感興趣 歐元 靜觀其變 今日 01:00 歐元 靜觀其變 英鎊 暫徘徊1.34至1.37美元 今日 01:00 英鎊 暫徘徊1.34至1.37美元 日圓 中期目標維持112.5 今日 01:00 日圓 中期目標維持112.5 最新專欄文章 加元 1.25阻力較大 今日 加元 1.25阻力較大 紐元 待上破67美仙阻力 今日 紐元 待上破67美仙阻力 澳元 徘徊70至73美仙 今日 澳元 徘徊70至73美仙 日圓 中期目標維持112.5 今日 日圓 中期目標維持112.5 英鎊 暫徘徊1.34至1.37美元 今日 英鎊 暫徘徊1.34至1.37美元 美國聯儲局 美元 美滙 美滙指數 歐元 英鎊 日圓 澳元 紐元 加元