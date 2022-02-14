美元及外幣料橫行待變

歐盟終站起來，嘗試擺脫美國，獨自面對俄羅斯以化解烏克蘭危機。歐盟的嘗試成功與否，將斷定下一步歐元及美元方向。

烏克蘭始終是歐洲的問題，德、法兩國必須捍衛其本身利益，親自與俄羅斯把問題解決，而非假手於美國

...