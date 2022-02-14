應對雙向風險：通脹超標 地緣政治不穩

美國通脹持續加劇，上月消費者物價指數按年增長7.5%，再創近40年新高。

受疫情相關的供需失衡影響，汽車、家具、電器及耐用品等價格出現廣泛增長，推動期內美國通脹攀升，市場預期儲局3月加息半厘的概率升溫，

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