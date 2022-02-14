應對雙向風險：通脹超標 地緣政治不穩 名家專區 2022/02/14 分享： 美國通脹持續加劇，上月消費者物價指數按年增長7.5%，再創近40年新高。 受疫情相關的供需失衡影響，汽車、家具、電器及耐用品等價格出現廣泛增長，推動期內美國通脹攀升，市場預期儲局3月加息半厘的概率升溫， ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 黃敏碩 寶鉅證劵董事及集團首席投資總監 欄名 : 環球財經 最新專欄文章 科技股季績啟示 雲計算及遊戲業務具勝算 2022/02/07 科技股季績啟示 雲計算及遊戲業務具勝算 縮表對環球股市 衝擊效應不容忽視 2022/01/31 縮表對環球股市 衝擊效應不容忽視 美債收益率新高 與股債「雙殺效應」 2022/01/24 美債收益率新高 與股債「雙殺效應」 從台積電業績 探討半導體產業鏈投資前景 2022/01/17 從台積電業績 探討半導體產業鏈投資前景 低波幅穩增長板塊 短期受追捧 2022/01/10 低波幅穩增長板塊 短期受追捧 疫情 指數 通脹 美滙指數 加息 關稅 國債 地緣政治 黃敏碩 土耳其里拉