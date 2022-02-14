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美恐急加息 港股不太淡

名家專區 2022/02/14

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美國上周四公布1月CPI數據，按年急升7.5%，再創近40年新高。數據公布後，有美國聯儲局官員放鷹，支持今年中前加息1厘遏抑通脹，引發市場對急加息憂慮大升，美股連日全綫急瀉。

在通脹數據公布後，美資大行

...

撰文 : 劉德斌

欄名 : 透視中港美

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