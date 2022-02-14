美恐急加息 港股不太淡 名家專區 2022/02/14 分享： 美國上周四公布1月CPI數據，按年急升7.5%，再創近40年新高。數據公布後，有美國聯儲局官員放鷹，支持今年中前加息1厘遏抑通脹，引發市場對急加息憂慮大升，美股連日全綫急瀉。 在通脹數據公布後，美資大行 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 劉德斌 欄名 : 透視中港美 最新專欄文章 透視中港美 - 長和英國電訊 金蛋有望變現？ 2022/02/12 長和英國電訊 金蛋有望變現？ 透視中港美 - 李嘉誠父子 增持停不了 2022/02/12 李嘉誠父子 增持停不了 透視中港美 - 領展拓海外 抗防疫衝擊 2022/02/11 領展拓海外 抗防疫衝擊 透視中港美 - 中移動再爆上 A股漲停拉動 2022/02/10 中移動再爆上 A股漲停拉動 透視中港美 - 加息預期熾熱 重檢投資部署 2022/02/09 加息預期熾熱 重檢投資部署 通脹 美國聯儲局 北水流入 港股 滙豐控股（00005） 騰訊控股（00700） 友邦保險（01299） 小鵬汽車－W（09868） 人民幣 新經濟