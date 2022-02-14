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【通脹+國策】今年注定供不應求的強勢資源股

研究報告 08:00 2022/02/14

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倫敦金屬交易所（LME）指標期鋁價格急速上漲，創下逾20年新高。高盛近日將12個月後鋁價預期上調至創紀錄的每噸4,000美元，同時該行調升未來4年的平均鋁價預期，由2022年的每噸3,450美元，最終去到2025年的每噸5,000美元。近日國際鋁價急升引起關注，一眾鋁股亦現反彈，可留意股價已消化限電影響的中國鋁業 （02600）

高盛形容現時國際鋁業狀況完美演繹「稀缺」一詞︰過去6個月由於煤及天然氣供應緊張，歐洲及中國被迫限電令多個冶煉廠停工，但發達國家對鋁的需求異常強勁。該行按可見庫存量計，預期全球鋁庫存會急速下滑，並在今年內枯竭。

麥格理早前在一份針對各類資源股的報告中提到，由於今年第三季內地將舉行具重大意義的第二十次全國代表大會，加上2035年國民生產總值（GDP）要翻倍的目標，預期中央政府將從微觀調控優先轉向新刺激政策，以達成GDP增長超過5%的目標。

記者：陳煒傑

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撰文 : 投資理財周刊 Money Times

欄名 : 券商有路捉

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