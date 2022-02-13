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疫下實體消費強 美通脹繼續驚人

國際 23:30 2022/02/13

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　　美國通脹繼續是市場關注焦點，新公布1月份美國消費者物價指數（CPI）按年增幅達7.5%，超過市場預期的7.2%，是40年新高，聯儲局下次議息會議加息再無懸念，甚至引發市場猜測加息進程踩油，將加息0.5厘，而非典型的0.25厘，以至多名儲局官員周末發言為強力加息預期降溫。

...

撰文 : 林建忠

欄名 : 國金札記

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