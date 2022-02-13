疫下實體消費強 美通脹繼續驚人 國際 23:30 2022/02/13 分享： 美國通脹繼續是市場關注焦點，新公布1月份美國消費者物價指數（CPI）按年增幅達7.5%，超過市場預期的7.2%，是40年新高，聯儲局下次議息會議加息再無懸念，甚至引發市場猜測加息進程踩油，將加息0.5厘，而非典型的0.25厘，以至多名儲局官員周末發言為強力加息預期降溫。 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 林建忠 欄名 : 國金札記 相關文章 從孫正義賣ARM告吹 看芯片業保護主義 2022/02/10 從孫正義賣ARM告吹 看芯片業保護主義 人命何價？ 思考殘酷但現實 2022/02/11 人命何價？ 思考殘酷但現實 蘋果支付新搞作 Tap to Pay慢人一步 2022/02/09 蘋果支付新搞作 Tap to Pay慢人一步 威脅退出歐洲 fb自曝弱點 2022/02/08 威脅退出歐洲 fb自曝弱點 聖火與足球 中國經濟風向標 2022/02/08 聖火與足球 中國經濟風向標 你可能感興趣 從孫正義賣ARM告吹 看芯片業保護主義 21:55 2022/02/10 從孫正義賣ARM告吹 看芯片業保護主義 人命何價？ 思考殘酷但現實 16:05 2022/02/11 人命何價？ 思考殘酷但現實 蘋果支付新搞作 Tap to Pay慢人一步 22:02 2022/02/09 蘋果支付新搞作 Tap to Pay慢人一步 最新專欄文章 國金札記 - 從ARM賣盤告吹 看芯片業保護主義 2022/02/11 從ARM賣盤告吹 看芯片業保護主義 從孫正義賣ARM告吹 看芯片業保護主義 2022/02/10 從孫正義賣ARM告吹 看芯片業保護主義 國金札記 - 蘋果支付新搞作 Tap to Pay慢人一步 2022/02/10 蘋果支付新搞作 Tap to Pay慢人一步 蘋果支付新搞作 Tap to Pay慢人一步 2022/02/09 蘋果支付新搞作 Tap to Pay慢人一步 國金札記 - 威脅退出歐洲 fb自曝弱點 2022/02/09 威脅退出歐洲 fb自曝弱點 經濟 經濟數據表現 CPI 加息 疫情 美國 通脹