券商首席唱淡「寧王」 新能源股惹爭議

上周北京發生一起唱淡「寧王」的事件，是首創證券的首席經濟學家韋志超發布一份唱淡報告，一方面是被唱淡的公司寧德時代（深：300750）股價大跌，同時該首席被北京證監約談。市場人士熱議事件之餘，新能源股還

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