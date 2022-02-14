券商首席唱淡「寧王」 新能源股惹爭議 名家專區 2022/02/14 分享： 上周北京發生一起唱淡「寧王」的事件，是首創證券的首席經濟學家韋志超發布一份唱淡報告，一方面是被唱淡的公司寧德時代（深：300750）股價大跌，同時該首席被北京證監約談。市場人士熱議事件之餘，新能源股還 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 金里仁 欄名 : 國情知聞 最新專欄文章 國情知聞 - 「穩增長」之年 地方求穩專家求進 2022/02/12 「穩增長」之年 地方求穩專家求進 國情知聞 - 經濟疑難 冬奧沖喜 2022/02/11 經濟疑難 冬奧沖喜 國情知聞 - 新消費熱轉冷 資本監管緩行 2022/02/10 新消費熱轉冷 資本監管緩行 國情知聞 - 內地樓市 虎年動向 2022/02/09 內地樓市 虎年動向 國情知聞 - 「新基建」熱潮退 「後基建」新爭議 2022/02/08 「新基建」熱潮退 「後基建」新爭議 中國 經濟 銷售 人民幣 行業 汽車 新能源 寧德時代（深：300750） 瑞銀