疫下實體貨品消費強 美通脹惡化難扭轉 名家專區 2022/02/14 分享： 美國通脹繼續是市場關注焦點，新公布1月份美國消費者物價指數（CPI）按年增幅達7.5%，超過市場預期的7.2%，是40年新高，聯儲局下次議息會議加息再無懸念，甚至引發市場猜測加息進程踩油，將加息0.5 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 林建忠 欄名 : 國金札記 最新專欄文章 疫下實體消費強 美通脹繼續驚人 2022/02/13 疫下實體消費強 美通脹繼續驚人 國金札記 - 從ARM賣盤告吹 看芯片業保護主義 2022/02/11 從ARM賣盤告吹 看芯片業保護主義 從孫正義賣ARM告吹 看芯片業保護主義 2022/02/10 從孫正義賣ARM告吹 看芯片業保護主義 國金札記 - 蘋果支付新搞作 Tap to Pay慢人一步 2022/02/10 蘋果支付新搞作 Tap to Pay慢人一步 蘋果支付新搞作 Tap to Pay慢人一步 2022/02/09 蘋果支付新搞作 Tap to Pay慢人一步 疫情 美國 零售 通脹 加息 議息 汽車 CPI 信用卡