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疫下實體貨品消費強 美通脹惡化難扭轉

名家專區 2022/02/14

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美國通脹繼續是市場關注焦點，新公布1月份美國消費者物價指數（CPI）按年增幅達7.5%，超過市場預期的7.2%，是40年新高，聯儲局下次議息會議加息再無懸念，甚至引發市場猜測加息進程踩油，將加息0.5

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撰文 : 林建忠

欄名 : 國金札記

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疫情 美國 零售 通脹 加息 議息 汽車 CPI 信用卡

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