中央挺港抗疫 港澳辦新聞稿藏3信息 名家專區 2022/02/14 分享： 香港第5波疫情爆發，中央全力支持香港抗疫，上周六在深圳的會議，備受關注，港澳辦會後新聞稿，卻暗藏多個信息。 兩地共商討 免被指架空港府 1.中央角色。今次會議，雲集代表中央的國務院港澳辦、國家衞健委、國家 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 傅流螢 欄名 : 有政戲 相關文章 增1347宗確診 港府消息：無意封城 今日 增1347宗確診 港府消息：無意封城 議員林哲玄 倡非禁足式分區強檢 今日 議員林哲玄 倡非禁足式分區強檢 內地附條件 准輝瑞口服藥入口註冊 今日 內地附條件 准輝瑞口服藥入口註冊 你可能感興趣 增1347宗確診 港府消息：無意封城 今日 01:00 增1347宗確診 港府消息：無意封城 議員林哲玄 倡非禁足式分區強檢 今日 01:00 議員林哲玄 倡非禁足式分區強檢 內地附條件 准輝瑞口服藥入口註冊 今日 01:00 內地附條件 准輝瑞口服藥入口註冊 最新專欄文章 有政戲 - 要與港府同制定抗疫 揭中央考量 2022/02/11 要與港府同制定抗疫 揭中央考量 有政戲 - 港確診破千疫情堪憂 內地官場不滿？ 2022/02/10 港確診破千疫情堪憂 內地官場不滿？ 有政戲 - 林鄭今次落重藥 能壓住疫情嗎？ 2022/02/09 林鄭今次落重藥 能壓住疫情嗎？ 有政戲 - 中聯辦諮詢建制大佬 特首戰最後摸底 2022/02/08 中聯辦諮詢建制大佬 特首戰最後摸底 有政戲 - 去商場乘車要打針？ 政府費思量 2022/02/07 去商場乘車要打針？ 政府費思量 政治 疫情 香港 治療 深圳 民建聯 廣東省 工聯會 李家超 政務司