【中海油股價】中海油產油量價齊升等破頂 油價8年高+高息包底（第二版）（加入模擬股息率）

俄羅斯據報在接壤烏克蘭邊境集結重兵，美國華府多次披露情報，並指俄羅斯隨時揮兵入侵烏克蘭，並緊急呼籲美國撤離烏國。俄烏地區戰雲密報，地緣政局憂慮拖累港股今早曾跌逾400點，惟中海油 （00883） 股價逆市急彈最多半成，一度成藍籌升幅王。

中海油股價所以逆市勁彈，關鍵是俄烏戰事如箭在絃，而俄羅斯作為油組（OPEC）國家以外全球主要產油國，一旦爆發大規模軍事衝突勢影響石油供應。美國及北約盟國更可能向俄羅斯實施經濟制裁，限制俄國石油出口，令全球石油供不應求情況雪上加霜。布蘭特期油今早亞洲市突破並企穩95美元，見8年新高，上游業務為主的中海油股價自然水漲船高。

中海油早段最高曾見10.46元，大升5%，見近一年高位；中午收報10.01元，仍升1.5%。上游業務比重較高的中石油（00857）半日亦升逾3%，中午收報4.27元，創52周新高；下游業務較高的中石化（00386）亦曾逆市升逾1%，中午收跌0.7%。

重磅中資油股表現與國際油價息息相關，在供不應求及俄烏地緣政局緊張陰霾下，布蘭特期油今早亞洲市一度升逾96美元，見2014年以來高位，今年以來已大升近兩成半。摩根大通預期，一旦俄羅斯入侵烏克蘭，美國及北約盟友向俄羅斯實施制裁，限制石油出口，布油價格或升至125美元。

布油去年平均價不足71美元，美國資訊管理局（EIA）預期2022年全年平均價微升至75美元，布油現價已較市場原預期高出逾兩成半。至於中海油近年平均產油成本一直維持在30美元以下水平，去年中期業績成本為29美元，現油價的利潤率達兩倍以上。

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