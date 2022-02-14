【中海油股價】油價8年高中海油產油量價齊升 最少7厘高息包底等破頂（第二版）（加入模擬股息率）

新年過後市場熱炒美國提前加息，滙豐 （00005） 股價連日創22個月新高，帶領一眾本地銀行股同步炒上。大家可能未有注意到，與外圍息口關係不大的主要內銀股，新年過後表現同樣亮麗，但升市邏輯剛好相反，是憧憬貨幣政策再趨寬鬆。

綜觀新年開局主要內銀股表現，郵儲行 （01658） 短短7個交易日累升近14%表現一枝獨秀，較滙豐及本地銀行股中銀香港 （02388） 期間升約一成升更強。其他主要內銀，期間亦大升逾5%至8%（表一），相對恒指期間反覆微升1.5%，明顯跑贏大市。

內銀炒升的邏輯與滙豐及其他本地銀行股不同，並非炒加息收水推升利息收入，而是憧憬人行今年初加碼降準降息，拉動貸款增長以提振國家經濟。

重磅中資油股表現與國際油價息息相關，在供不應求及俄烏地緣政局緊張陰霾下，布蘭特期油今早亞洲市一度升逾96美元，見2014年以來高位，今年以來已大升近兩成半。摩根大通預期，一旦俄羅斯入侵烏克蘭，美國及北約盟友向俄羅斯實施制裁，限制石油出口，布油價格或升至125美元。

布油去年平均價不足71美元，美國資訊管理局（EIA）預期2022年全年平均價微升至75美元，布油現價已較市場原預期高出逾兩成半。至於中海油近年平均產油成本一直維持在30美元以下水平，去年中期業績成本為29美元，現油價的利潤率達兩倍以上。

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