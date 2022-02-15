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【中海油股價】油價8年高位稍回 中海油高息包底整固再上（第三版）（加入模擬股息率）

名家專區 13:13 2022/02/15

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俄羅斯據報在接壤烏克蘭邊境集結重兵，美國華府多次披露情報，並指俄羅斯隨時揮兵入侵烏克蘭，並緊急呼籲美國撤離烏國。俄烏地區戰雲密報，地緣政局憂慮拖累港股午後跌幅擴大至近300點。國際油價今早亞洲市由近8年高位稍回，中海油 （00883） 股價亦回落約1.5%。

中海油股價上周以來持續向好，關鍵是俄烏戰事如箭在絃，而俄羅斯作為油組（OPEC）國家以外全球主要產油國，一旦爆發大規模軍事衝突勢影響石油供應。美國及北約盟國更可能向俄羅斯實施經濟制裁，限制俄國石油出口，令全球石油供不應求情況雪上加霜。布蘭特期油昨一度迫見96.5美元，見近8年新高位，今早亞洲市稍回至約95.8美元上落，連帶中海油亦見回吐。

中海油午後低見9.81元，跌1.5%。上游業務比重較高的中石油 （00857） 更跌近3%；中石化 （00386） 更跌近4%。

重磅中資油股表現與國際油價息息相關，在供不應求及俄烏地緣政局緊張陰霾下，布蘭特期油今年以來已大升近兩成半。摩根大通預期，一旦俄羅斯入侵烏克蘭，美國及北約盟友向俄羅斯實施制裁，限制石油出口，布油價格或升至125美元。

布油去年平均價不足71美元，美國資訊管理局（EIA）預期2022年全年平均價微升至75美元，布油現價已較市場原預期高出逾兩成半。至於中海油近年平均產油成本一直維持在30美元以下水平，去年中期業績成本為29美元，現油價的利潤率達兩倍以上。

此為付費文章，只顯示部份內容，詳見組圖︰

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