【股市把脈】港股二萬五要再蓄力　

港股二萬五好景難續，上周難得之勢，又被近期疫戰息困着，恒指退守245 ，一方面要待疫、戰、息3座大山平息，另一方面，也要看好友的第三輪反擊戰，從技術走勢上，港股今年低位一浪高於一浪，雖然值得憧憬，但後續倘二萬五出現三頂不破，也非好現象，尤其前兩次，恒指二萬五的爭持明顯，承接卻未見突出，做投資的要防。

對於後市看法，普徠仕全球多元資產主管兼投資總監Sébastien Page則認為，金融市場年初的波動不太可能在短期內減弱。

隨著通脹持續高企、聯儲局將步入加息周期、流動性收緊，加上疫情時期的環球經濟非常規現象將會消失等因素，意味著市況將進一步波動。

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

現階段談及擺脫疫情影響仍言之尚早，但疫情很明顯已經不再是主導市場的驅動因素。雖然新環境極具挑戰，但亦為主動型投資者提供具吸引力的機會。

純加息不致令市場脫軌

對聯儲局加息的憂慮是近期市場波動的主要原因。市場很難預測聯儲局的加息方式將會多激進。雖然當局需要提高利率以對抗通脹，但亦不希望其行動導致金融環境無序收緊。 通脹幾近失控，聯儲局被迫需要採取行動。鮑威爾展開第二任期，深知需要令通脹降溫。

歷史標準衡量，「終端利率（terminal rate）」低於歷史水平。 這進一步支持其認為市場不會單純因聯儲局加息而脫軌的觀點。

欲更詳盡分析，訂戶可登入繼續瀏覽。

《2022年收息全攻略》系列第三冊即將登場，各位萬物錯過！已登場的《本地熱門收息股》第一及第二冊，訂戶可按此登入第一冊或第二冊，未成為訂戶的朋友，不妨把握新推出的10元訂閱優惠，除了可瀏覽電子書系列，還可盡覽《香港經濟日報》及2大周刊的電子版。

...