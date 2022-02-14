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【新冠口服藥】受惠醫藥代工股追蹤（不斷更新）

研究報告 17:20 2022/02/14

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新冠肺炎不停變種，人們對疫苗、針對性藥物的需求不斷上升，近日中國批準了新冠口服藥的進口註冊，醫藥代工公司前景利好，投資者可留意有關龍頭企業藥明生物 （02269） ，藥明康德 （02359）

專訪中資名家趙文利 港股上望28600？ 詳見：【下一頁

中信建投證券發表研報，指出新冠口服藥商業化潛力巨大，小分子CDMO龍頭受益。CDMO全稱為「委託開發暨製造服務（Contract Development and Manufacturing Organization）」，可理解為醫藥的代工。

2月11日，國家藥監局附條件批准輝瑞公司新冠病毒治療藥物奈瑪特韋片/利托那韋片組合包裝（即Paxlovid）進口註冊。該藥物獲批的積極意義在於降低醫療資源擠兌風險，同時體外試驗顯示對變異毒株有效。

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撰文 : 投資理財周刊 Money Times

欄名 : 券商有路捉

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