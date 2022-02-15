【長揸得過】科技龍頭季績各有千秋 吼蘋果、微軟

美國1月份通脹再度超出預期，聯儲局加息之心勢必更加堅定。美股上周經歷腥風血雨，前景仍具有很大不確定性，後市除了周三將公布的議息紀錄外，無法估算的烏克蘭地緣局勢亦是一大計時炸彈。

美國數間龍頭科技公司已派發去年第四季度的成績表，蘋果（美：AAPL）、微軟（美：MSFT）及Meta（美：FB）的表現備受關注。簡單回顧一下，蘋果2021年第4季收入利潤均優於預期，硬件需求強勁，軟件收入持續快速上升。而在供應限制的挑戰下，產品收入有望實現穩健的同比增長；毛利率預計在42.5%至43.5%之間。

至於微軟，受惠數字化需求強勁，公司預計今年首季Azure按年增速有望加快，個人PC正在結構性恢復。來季智能雲業務預計收入界乎187.5億到190億美元，生產力與業務處理預計收入156億到158.5億美元，個人計算預計收入141.5億到144.5億美元。Meta則面對著App用户增長停滯，且蘋果Att政策影響短期盈利能力，需要主動應變，以短視頻Reels、布局元宇宙生態應對Tiktok短視頻崛起的全球競爭。

從上述數據及公司展望判斷，筆者認為蘋果及微軟值得繼續持有，甚至增持。當中的主要原因為看好微軟的智能雲及個人計算收入擴大，以及蘋果的軟、硬件用戶量齊升，毛利隨之增加。相比之下，買入Meta的風險較大，皆因公司的成本支出重，廣告收入反而減少。

除了財報，美國半導體巨頭英偉達（美：NVDA）收購ARM失敗的消息，引起市場討論，亦有人擔心會影響公司前景。筆者認為，對於英偉達來説，這筆交易的成敗與否並不會對公司的發展軌跡產生多大影響，因為其自身業務的前景非常樂觀。而英偉達仍將繼續使用ARM架構，並開發基於ARM IP的芯片，用於各種處理應用。

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